Зеленский назвал сумму военной помощи от Германии в рамках гарантий безопасности

Зеленский: соглашение с ФРГ предусматривает поддержку более чем на 7 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, которую Киев получает от Берлина в рамках подписанного двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале

По его словам, документ закрепляет поддержку Германии для Украины на уровне свыше семи миллиардов евро на этот год. Зеленский уточнил, что в эту сумму входит оружие, на поставку которого уже заключены контракты.

О подписании президентом Украины и канцлером ФРГ Олафом Шольцем соглашения о гарантиях безопасности стало известно 16 февраля. Кроме того, Шольц объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,1 миллиарда евро.