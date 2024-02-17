В МИД Эстонии заявили об ответственности Запада за сдачу Авдеевки

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил об ответственности Запада за сдачу Авдеевки

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил об ответственности Запада за сдачу Авдеевки. Об этом он высказался в интервью журналу Newsweek.

«Все страны несут эту ответственность», — оценил министр иностранных дел Эстонии выход украинской армии из города. Цахкна также выразил мнение, что страны Европейского союза слишком медленно поставляют Киеву вооружение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными исходя из необходимости сохранить жизни людей.

О выводе украинских войск из Авдеевки ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.