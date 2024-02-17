G7 обсудила ограничения в космосе после сообщений о возможных инициативах России
Главы МИД G7 обсудили ограничения в космосе из-за сообщений об инициативах РФ
Главы МИД стран G7 обсудили ограничения в космосе после появления сообщений о возможных инициативах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел и вице-премьера Италии Антонио Таяни.
Политик отметил, что главы МИД во время заседания в рамках Мюнхенской конференции по безопасности «посвятили ясное послание о том, чтобы в космосе не превышались определенные лимиты».
Ранее о возможном ударе по объектам в космосе высказались эксперты, опрошенные американским телеканалом CNN. Они подчеркнули, что применение ядерного оружия против спутников повлечет засорение земной орбиты.