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20:30, 17 февраля 2024Мир

Глава минобороны Британии высказался о воинском призыве в случае мировой войны

Министр обороны Британии Шаппс допустил воинский призыв в случае войны

Фото: Martin Hibberd / Shutterstock / Fotodom

Министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что Лондон может изменить политику в отношении обязательного воинского призыва в случае мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не собираемся создавать в Великобритании призывную армию. Если бы, не дай бог, мы бы оказались втянуты в мировую войну, нам, возможно, пришлось бы пересмотреть (это решение)», — сказал Шаппс в интервью. Глава минобороны также подчеркнул, что британская армия «очень смертоносна» из-за профессионализма военных, и согласился с тем, что необходимо улучшить набор на военную службу и делать все для удержания кадров.

Шаппс высказался о возможном призыве после комментариев главы генштаба вооруженных сил Великобритании Патрика Сандерса, который заявил, что британцы должны быть готовы к обязательному призыву на случай войны с Россией. До этого газета Times допустила, что численность британской армии может снизиться на треть за десять лет — с 75 тысяч солдат до 52 тысяч.

Правительство Великобритании, где в настоящий момент нет обязательной армейской службы, впоследствии развенчало опасения граждан и заверило, что не планирует вводить воинскую повинность.

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Ранее Грант Шаппс заявил, что мир не может позволить себе победу России. «Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, которые присоединяются к нам и берут на себя обязательства по увеличению финансирования Украины. Мир не может позволить себе победу России», — написал глава британского минобороны.

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      Антонина Черташ
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