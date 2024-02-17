Китай объявил о нежелании сидеть сложа руки в условиях украинского конфликта

Глава МИД КНР Ван И: Китай не будет бездействовать на фоне украинского конфликта

Китай не желает сидеть сложа руки в условиях продолжающегося украинского конфликта и не будет бездействовать. Об этом заявил глава МИД Китайской народной республики Ван И, его слова приводит ТАСС.

Согласно заявлению представителя Пекина, Китай не несет ответственности за развязывание конфликта в этом регионе, однако приложит все усилия для его завершения. Ван И подчеркнул, что Китай намерен способствовать мирным переговорам между сторонами конфликта.

«Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньшие потери понесет каждая из вовлеченных сторон», — объявил Ван И.

Ранее постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США прекратить поставки оружия Вооруженным силам Украины и приложить усилия для начала диалога ради заключения прочного мира, недостижимого путем введения санкций и эскалации ситуации.