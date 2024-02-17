Лжеполицейские обманом выманили у пенсионера почти миллион рублей

В Санкт-Петербурге 81-летний пенсионер перевел мошенникам 900 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга перевел мошенникам, представившимся «сотрудниками полиции и Центробанка», 900 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Лжеполицейским удалось убедить 81-летнего пенсионера из Колпино, что его счета находятся в опасности и для сохранения средств необходимо перевести деньги. Мужчина отправил злоумышленникам почти миллион рублей.

Позже пенсионер осознал, что его обманули аферисты, и обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе 46-летняя женщина перевела мошенникам 10 миллионов рублей. Ей позвонил мужчина и представился правоохранителем. Лжеполицейский рассказал, что против потерпевшей возбудили дело за финансирование незаконной деятельности.