Медведев назвал соглашение Германии и Украины альянсом нацистов и бандеровцев

Зампред СБ Медведев: соглашение Берлина и Киева — альянс нацистов и бандеровцев

Соглашение Германии и Украины о гарантиях безопасности является новым альянсом нацистов и бандеровцев. Так договоренности двух стран в своем Telegram-канале назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что не видит ничего нового в таком альянсе. «Новое — хорошо забытое старое», — написал в блоге Медведев.

Свой пост он завершил ироничным упоминанием лозунга немецких нацистов, который, как следует из контекста поста зампреда Совбеза, перекликается с лозунгом, внесенным Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов.

Ранее сообщалось, что Германия обязалась оказывать военную помощь Киеву в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет. Об этом говорится в официальном тексте соглашения о сотрудничестве по безопасности между ФРГ и Украиной.