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18:49, 17 февраля 2024Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

Синоптики предсказали мокрый снег с дождем 23 февраля

Фото: Unsplash

В Москве в День защитника Отечества ожидается снег, переходящий в дождь, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Температурный фон в пятницу, 23 февраля, превысит норму на 5-6 градусов. Ожидается температура на уровне плюс 2-4 градусов.

В грядущее воскресенье, 18 февраля, столицу ждет волна тепла. В ночь на воскресенье пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, а также будет порывистый ветер. Около полудня осадки будут ослабевать, а температура повысится до 0-2 градусов. К вечеру при этом похолодает до отрицательных значений.

В понедельник, 19 февраля, осадки прекратятся, а температура понизится до минус 3-5 градусов. Вторник, 20 февраля, окажется морозным и солнечным. В ночь на вторник похолодает до минус 14-16 градусов, днем потеплеет до минус 4-6 градусов Цельсия.

Со среды, 21 февраля, москвичам стоит ждать еврозимы. Пройдет снег, столбики термометров покажут 0-2 градуса. В четверг, 22 февраля, потеплеет на 1-2 градуса.

Ранее синоптики предсказали приход метеорологической весны в столицу к концу марта.

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      Мария Черкасова
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