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02:10, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе осудили обвинения в адрес России в геноциде

Журналист Боуз раскритиковал обвинения России в геноциде в отношении Украины

Фото: Stringer / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал обвинения в адрес России в геноциде в отношении Украины. На эту тему он высказался на своей странице в соцести X.

Он обратил внимание, что семья главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, проживающая в России, не подвергается каким-либо нападкам. Кроме того, продолжил журналист, в России не запрещен украинский язык, а украинцы могут беспрепятственно приезжать в страну. «Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом», — заключил он.

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      Марина Совина
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