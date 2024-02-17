Журналист Боуз раскритиковал обвинения России в геноциде в отношении Украины

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал обвинения в адрес России в геноциде в отношении Украины. На эту тему он высказался на своей странице в соцести X.

Он обратил внимание, что семья главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского, проживающая в России, не подвергается каким-либо нападкам. Кроме того, продолжил журналист, в России не запрещен украинский язык, а украинцы могут беспрепятственно приезжать в страну. «Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом», — заключил он.