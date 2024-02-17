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13:14, 17 февраля 2024Мир

В НАТО заявили о подрыве альянса из-за дискуссий в ЕС о ядерном оружии

Столтенберг заявил о подрыве альянса из-за дискуссий в ЕС о ядерном оружии
СюжетУчения НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о подрыве альянса из-за дискуссий в странах Европейского союза (ЕС) о ядерном оружии без опоры на США. Его цитирует ТАСС.

По словам генсека альянса, НАТО имеет развитые ядерные силы сдерживания, которые существуют на протяжении десятков лет, США в них действуют вместе с европейскими союзниками.

«У нас есть средства командования и контроля, мы проводим учения, у нас есть все необходимые доктрины. Любые сомнения в этих силах лишь подрывают НАТО в тот момент, когда нам нужно эффективное сдерживание», — ответил генеральный секретарь НАТО на вопрос о том, необходимо ли странам Евросоюза (ЕС) собственное ядерное оружие, которое не будет зависеть от Вашингтона.

Ранее Столтенберг заявил о превосходстве альянса над Россией. «В военном отношении мы сильнее России», — отметил он. При этом генсек альянса признал «некоторые проблемы» НАТО с израсходованными военными запасами. По его словам, на данный момент альянс срочно наращивает производство.

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      Олег Давыдов
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