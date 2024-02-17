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22:40, 17 февраля 2024Бывший СССР

Опубликовано видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ

«Зеркало недели» показало видео с брошенным под Авдеевкой раненным солдатом ВСУ

Раненый солдат Вооруженных сил Украины рассказал, что его бросили боевые товарищи при выходе из города. Видео опубликовало издание «Зеркало недели».

По словам пострадавшего, с ним находились еще пять человек, которые были не в состоянии самостоятельно двигаться. Эвакуационное авто за двое суток за солдатами так и не приехало. Уточняется, что в ходе одного из звонков в укрытие, где находились раненые, вошли российские солдаты, которые не дали родным закончить беседу.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

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      Юлия Мискевич
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