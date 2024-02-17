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04:13, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

В Германии возмутились отношением украинских беженцев к бесплатным продуктам

Focus: живущие в ФРГ украинские беженцы выбрасывали в мусор бесплатные продукты

Фото: Alp Duran / Unsplash

Проживающие в немецком городе Гера украинские беженцы выбрасывали в мусор бесплатные продукты, чем шокировали местных жителей. Об этом сообщает издание Focus.

Отмечается, что в мусорном баке оказались сыр, салат, йогурты и специи, которые были выданы беженцам в сети общепита Geraer Tafel. Это заметил местный житель Винфрид Стекер, он проследил за людьми, выбросившими их, и обнаружил автомобиль с украинскими номерами.

По словам руководителя Geraer Tafel Гизельды Шедлих, украинцы регулярно получали продукты, однако после этого их продовольственная карта была аннулирована. «Если вам что-то не нравится, вы можете оставить это на нашем столе или немедленно вернуть нам. Спрос очень велик», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что лишь 25,2 процента беженцев с Украины устроились на работу в Германии. При этом число рабочих мест увеличилось. По мнению издания Bild, украинцы не стремятся работать из-за высоких пособий.

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      Марина Совина
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