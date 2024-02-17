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10:36, 17 февраля 2024Россия

В России отреагировали на отступление ВСУ из Авдеевки

Депутат Чепа: отступление ВСУ из Авдеевки — моральное поражение для Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки — моральное поражение для Киева, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Авдеевка вряд ли будет переломным моментом. Но это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов. Потеря этого места для них будет определенным моральным поражением», — отреагировал Чепа.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Военачальник добавил, что подразделения покинули Авдеевку, чтобы избежать окружения и ради сохранения жизни и здоровья бойцов. Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

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