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15:30, 17 февраля 2024Мир

Под Варшавой раздались похожие на сильные взрывы звуки

Польская полиция проверяет сообщения о похожих на взрывы звуках под Варшавой

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Польская полиция проверяет сообщения о похожих на взрывы звуках, раздавшихся под Варшавой. Пугающий шум услышали жители Мазовецкого воеводства, региона с центром в Варшаве. Об этом сообщает радиостанция RMF 24.

В частности, о звуках, похожих на сильные взрывы, от которых в здании задрожали окна и стены, сообщила жительница Жирардува, города в 40 километрах от Варшавы. Похожие заявления поступили в правоохранительные органы и из других населенных пунктов Мазовии.

Журналисты напомнили, что в 2023 году жители региона также жаловались на громкие звуки. Их источником оказались польские истребители F-16, летевшие с преодолением звукового барьера.

13 февраля о громких хлопках на Софийской улице сообщили жители Санкт-Петербурга. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили грузовик, у которого загорелся отсек двигателя.

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      Евгений Шульгин
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