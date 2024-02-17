Попавший в больницу Петросян вышел на связь

Попавший в больницу Петросян опубликовал сторис с анонсом шоу

Юморист Евгений Петросян, попавший в больницу с переломом руки, снова вышел на связь. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Артист опубликовал в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) анонс шоу «Юмор! Юмор!! Юмор!!!», которое состоится 17 февраля. «Не пропустите», — подписал публикацию Петросян.

В прошлый раз юморист выходил на связь 16 февраля. Он высказался о ближайшем концерте, запланированном на 2 марта.

Ранее сообщалось, что Петросяну сделали операцию на руке. Ему установили титановые пластины.