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11:27, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

Попавший в больницу Петросян вышел на связь

Попавший в больницу Петросян опубликовал сторис с анонсом шоу

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Юморист Евгений Петросян, попавший в больницу с переломом руки, снова вышел на связь. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Артист опубликовал в сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) анонс шоу «Юмор! Юмор!! Юмор!!!», которое состоится 17 февраля. «Не пропустите», — подписал публикацию Петросян.

В прошлый раз юморист выходил на связь 16 февраля. Он высказался о ближайшем концерте, запланированном на 2 марта.

Ранее сообщалось, что Петросяну сделали операцию на руке. Ему установили титановые пластины.

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      Алина Черненко
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