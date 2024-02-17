Часы Apple научатся анализировать пот

PatentlyApple: Apple Watch будут анализировать пот для проверки здоровья

Специалисты Apple изобрели датчик для умных часов, который позволяет анализировать пот пользователя. Об этом сообщает издание PatentlyApple.

Патент опубликован в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В материале говорится, что датчик пота позволит анализировать физиологические выделения и на основе данных определять различные показатели здоровья и физической активности.

Датчик состоит из двух электродов и микропроцессора. Сенсор находится на тыльной стороне часов, он обращен к коже пользователя. Таким образом, Apple Watch научатся изучать организм человека на основе дополнительного показателя.

По словам ученых, информация о потоотделении позволяет дать много данных о здоровье человека. Специальный датчик, например, поможет узнать, сколько именно влаги теряет организм пользователя во время тренировки, и скорректировать физические нагрузки. По оценке специалистов, процесс анализа в часах занимает не более пяти секунд.

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