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12:59, 17 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты дизайн и характеристики Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra откажется от загнутого экрана

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra не будет обладать загнутым по краям экраном, на что указывают опубликованные порталом WinFuture рендеры устройства.

Xiaomi 14 Ultra также не получит титановую рамку, как предполагалось ранее — вместо нее корпус будет оснащен алюминиевым каркасом. Также стало известно, что новый камерофон будет оснащен плоским AMOLED-экраном с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 3200х1440 пикселей, частотой обновления 120 Герц и максимальной яркостью 3000 нит.

Камера на задней панели будет обладать четырьмя 50-мегапиксельными модулями. У основной установят датчик размером в один дюйм и объектив с переменной диафрагмой. Две дополнительные камеры будут предлагать 3,2- и 5-кратное оптическое приближение, а четвертая получит ультраширокоугольный объектив с диафрагмой f/1,8.

Другие особенности подразумевают наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также NFC-чип для бесконтактной оплаты. Кроме того, гаджет будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Ранее сообщалось, что отличительной особенностью нового смартфона окажется корпус из титана. Xiaomi 14 Ultra должны представить на Mobile World Congress 2024. Выставка пройдет в испанской Барселоне с 26 по 29 февраля.

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      Мария Черкасова
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