Россиянам назвали ядовитые домашние заготовки

Биолог Ли: заготовки с косточками не могут храниться более полугода

Варенья и компоты, содержащие косточки, не могут храниться более полугода. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Елизавета Ли.

По истечении полугода такие заготовки могут стать опасными для жизни, поскольку выделенный из косточек амигдалин может превратиться в ядовитую синильную кислоту.

Отравление может привести к слабости, онемению, головокружению, першению в горле и рвоте. В тяжелых случаях возможны потеря сознания, судороги, нарушение кровообращения, дыхательная недостаточность и летальный исход.

При этом невскрытые банки можно хранить около двух лет, лучше всего в погребе или холодильнике. Соленые или маринованные грибы биолог рекомендовала съесть в первый год.

Неприятно пахнущие и склизкие заготовки не рекомендуется есть, даже если их срок хранения не подошел к концу. Также их не рекомендуется использовать для жарки и варки. Об испорченном содержимом можно судить по вздутой и куполообразной крышке. На металлических крышках не должно быть ржавых пятен, а на банке — коричневых или черных.

Ранее россиянам перечислили полезные свойства квашеной капусты. Содержащиеся в ней компоненты положительно влияют на микрофлору кишечника, а также способствуют лучшему усвоению пищи.