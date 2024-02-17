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20:00, 17 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали ядовитые домашние заготовки

Биолог Ли: заготовки с косточками не могут храниться более полугода

Фото: Unsplash

Варенья и компоты, содержащие косточки, не могут храниться более полугода. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Елизавета Ли.

По истечении полугода такие заготовки могут стать опасными для жизни, поскольку выделенный из косточек амигдалин может превратиться в ядовитую синильную кислоту.

Отравление может привести к слабости, онемению, головокружению, першению в горле и рвоте. В тяжелых случаях возможны потеря сознания, судороги, нарушение кровообращения, дыхательная недостаточность и летальный исход.

При этом невскрытые банки можно хранить около двух лет, лучше всего в погребе или холодильнике. Соленые или маринованные грибы биолог рекомендовала съесть в первый год.

Неприятно пахнущие и склизкие заготовки не рекомендуется есть, даже если их срок хранения не подошел к концу. Также их не рекомендуется использовать для жарки и варки. Об испорченном содержимом можно судить по вздутой и куполообразной крышке. На металлических крышках не должно быть ржавых пятен, а на банке — коричневых или черных.

Ранее россиянам перечислили полезные свойства квашеной капусты. Содержащиеся в ней компоненты положительно влияют на микрофлору кишечника, а также способствуют лучшему усвоению пищи.

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      Мария Черкасова
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