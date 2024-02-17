Россиянку забыли переселить из снесенного дома

Жительница Каменск-Уральского оказалась без жилья после сноса аварийного дома

Жительница Каменск-Уральского оказалась без жилья после того, как снесли аварийным дом, в котором она проживала. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

При признании здания аварийным в 2017 году женщине предложили квартиру на десять квадратных метров меньше, чем старая. Она подала в суд и выиграла процесс.

В 2023 году дом снесли, после чего женщине пришлось переехать к дочери, а свои вещи хранить в гараже. Она также рассказала, что стоимость жилья, которое ей предложили после, специально завысили. «Они написали, что квартира стоит 3,5 миллиона [рублей], а на самом деле 1,8 миллиона», — заявила она. Сообщается, что в произошедшем разбирается прокуратура.

Ранее стало известно, что жители расположенного в центре Екатеринбурга дома отказались покидать квартиры после признания жилья аварийным. По их словам, застройщик, который планирует занять территорию снесенного дома, предложил им слишком мало денег для покупки новых квартир. Примерная стоимость похожего жилья в центре города составляет от шести до восьми миллионов рублей, застройщик же предложил три-четыре миллиона.

