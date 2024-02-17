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15:15, 17 февраля 2024Спорт

Российский призер ЧЕ по фигурному катанию объявил о завершении карьеры

Призер ЧЕ по фигурному катанию Александр Самарин объявил о завершении карьеры

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Серебряный призер чемпионата Европы (ЧЕ) по фигурному катанию Александр Самарин объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен заявил о своем решении после произвольной программы на Спартакиаде в Магнитогорске. По сумме двух прокатов Самарин получил от судей 224,91 балла и после первой разминки занимает последнее место.

«Да, получилось не так ярко, как хотелось бы. Я хотел оказаться здесь. Турнир называется Спартакиада сильнейших, я рад, что смог оказаться среди сильнейших», — приводит слова фигуриста «Матч ТВ».

25-летний Самарин, помимо серебра ЧЕ, имеет в активе бронзу командного чемпионата мира-2019. Он многократно становился призером национальных первенств и этапов Гран-при, а также выигрывал финал Кубка России.

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