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15:49, 17 февраля 2024Силовые структуры

Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей об СВО

Жителя Петербурга задержали из-за оскорбительных надписей о проведении СВО

Фото: Monika Gruszewicz / Shuttterstock / Fotodom

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который разместил оскорбительные надписи о проведении специальной военной операции (СВО) на стенах трех зданий, а также взаимодействовал с украинскими кураторами и готовился вступить в террористическую организацию. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба регионального МВД России.

Там рассказали, что 21 января в полицию Калининского района поступили сообщения о появлении таких надписей на стене храма на Гжатской улице, а также двух зданий неподалеку, которые признаны историческими памятниками, — здания Политехнического университета и университетского храма.

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«Отделом дознания УМВД России по Калининскому району было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) и уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм)», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция Петербурга установила личность и местонахождение нарушителя — им оказался 56-летний житель Калининского района, проживающий в нескольких минутах езды от места совершения преступлений. «14 февраля подозреваемый был задержан по месту жительства», — говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина взаимодействовал с кураторами с Украины и готовился к вступлению в террористическую организацию. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что следственные органы разыскивают троих мужчин, избивших участника спецоперации в кафе Невинномысска. В розыск объявлены один мужчина 1998-го и двое — 2002 года рождения. Известно, что двое из них — уроженцы Дагестана, а третий приехал на Ставрополье из Чечни.

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      Олег Давыдов
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