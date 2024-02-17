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22:24, 17 февраля 2024Мир

Трампу предрекли потерю огромной суммы после «юридических ударов»

Hill: финансовое состояние Трампа может пострадать после «юридических ударов»
СюжетСнижение ставки по кредитам:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Финансовое состояние экс-лидера США Дональда Трампа может серьезно пострадать от последовательных переговоров по двум гражданским делам. Они привели к астрономическим штрафам для политика, пишет издание The Hill.

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить около 355 миллионов долларов, плюс проценты за ложную информацию о его собственном капитале в ключевых финансовых отчетах для получения налоговых и страховых льгот.

Еще по одному решению суда политик должен заплатить писательнице Э. Джин Кэрролл за клевету на нее в 2019 году. Бывший американский президент опроверг обвинения в том, что он подверг ее сексуальному насилию десятилетиями ранее. Вместе эти два штрафа составляют 438,1 миллиона долларов, а проценты по штрафу за мошенничество могут увеличить эту сумму до 500 миллионов долларов.

13 февраля стало известно, что Трампу по решению суда запрещено занимать руководящие должности в любой компании в штате Нью-Йорке на протяжении трех лет. Политика также лишили права запрашивать кредиты в банках штата.

Суд посчитал, что бизнесмен подделал финансовые отчеты, чтобы получить кредиты и страховку по более выгодным ставкам. Предполагается, что адвокаты Трампа подадут апелляцию.

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      Марина Совина
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