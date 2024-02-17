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07:43, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

Украинских артиллеристов раскритиковали за излишний энтузиазм

BI: агрессивное применение ВСУ артиллерии выводит ее из строя
СюжетСтрельба в США

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) чрезмерно используют свою артиллерию. К такому выводу пришел генеральный инспектор, выступая перед конгрессом США, пишет Business Insider.

В его докладе говорится, что темп стрельбы в ВСУ «постоянно превышает темпы западных поставок снарядов», что ведет к опустошению арсеналов. Еще одной проблемой столь активного использования артиллерии стал быстрый износ орудий, поскольку оказалось невозможно придерживаться графика профилактических работ. В результате возрастает риск ранений или гибели членов орудийного расчета.

Ранее 17 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский объяснил причины, из-за которых было принято решение о сдаче Авдеевки. Генерал назвал отход единственно правильным решением, учитывая постоянные бомбардировки позиций ВСУ. В качестве еще одной причины указал снарядный голод, когда на один украинский снаряд приходится десять российских.

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      Марина Совина
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