В Белгороде простились с погибшей из-за атаки ВСУ годовалой девочкой

В Белгороде простились с погибшей из-за атаки ВСУ годовалой девочкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белгородского университета, которая приехала на прощание с ребенком.

«Простились с девочкой, дочерью нашего студента медколледжа БелГУ. Ей только недавно год исполнился. На отпевании было очень много людей», — рассказала пресс-секретарь университета. Она добавила, что родители ребенка «убиты горем». Похороны также посетили родные, коллеги семьи девочки, а также студенты медколледжа.

Ранее стало известно, что при атаке ВСУ на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести, ее годовалая внучка Валерия не выжила.

ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire днем 15 февраля. Под ракетный обстрел попали объекты гражданский инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома. Также зафиксирован удар по территории одного из промышленных предприятий. Как заявили в Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.