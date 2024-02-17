При атаке на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести

При атаке ВСУ на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стадион в Белгороде бабушка получила ранения средней тяжести, ее годовалая внучка Валерия не выжила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к семье пострадавшей.

«Девочка гуляла с бабушкой, бабушка с ранениями средней тяжести, она в больнице, но не в реанимации», — сообщил источник агентства. Внучка, с которой гуляла женщина, не выжила во время атаки ВСУ. 17 февраля состоялись похороны ребенка, на которых присутствовали родители девочки, один из которых — студент медицинского колледжа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ударе ВСУ на стадион в Белгороде не выжили семь человек, еще 18 пострадали.

ВСУ атаковали Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire днем 15 февраля. Под ракетный обстрел попали объекты гражданский инфраструктуры, включая стадион, торговый центр, жилые дома. Также зафиксирован удар по территории одного из промышленных предприятий. Как заявили в Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.