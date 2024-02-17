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17:56, 17 февраля 2024Россия

В ДНР заявили о зачистке территории главного укрепрайона ВСУ под Донецком

Советник главы ДНР Кимаковский: в главном укрепрайоне Украины идет зачистка

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Российские войска вошли на территорию главного укрепрайона украинских сил под Донецком, идет зачистка. Об этом заявил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Сегодня наши ребята совершили очередной подвиг — вошли на территорию главной, многолетней цитадели вооруженных формирований Украины — ключевого укрепрайона под Донецком, сейчас там идет интенсивная зачистка», — сообщил советник главы ДНР.

По его словам, на некоторых участках территории уже развивается флаг России. Кимаковский отметил, что среди украинских солдат уже есть те, кто добровольно сложил оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы республики (ВСУ) приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными исходя из необходимости сохранить жизни людей.

О выводе украинских войск из Авдеевки ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.

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      Олег Давыдов
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