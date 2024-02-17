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08:45, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

В джунглях Мьянмы внезапно нашли очень дорогой автомобиль

Sun: в джунглях Мьянмы внезапно обнаружили очень дорогой автомобиль

Фото: Vladimir Snatenkov / Russian Look / Global Look Press

В джунглях Мьянмы случайно нашли очень редкий спортивный автомобиль Lamborghini Aventador. Машина стоит около 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 35 миллионов рублей), пишет британский таблоид The Sun.

«Ценный ультраредкий суперкар был найден поврежденным и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии. Его запущенное пыльное состояние озадачило автолюбителей», — указано в статье.

Авто было припарковано в лесу, у него были выбиты все стекла, а осколки находились внутри салона. При этом у местных жителей есть предположение, откуда в джунглях появился спорткар.

Согласно одной из версий, машина принадлежала богатой семье, заработавшей состояние незаконным оборотом наркотиков. Местные жители рассказали, что повстанческая группировка якобы ликвидировала синдикат в 2023 года и конфисковала имущество, в частности, дорогой автомобиль.

Ранее сообщалось, что жительница США нашла «бункер судного дня» в доме, который купила ее бабушка. Девушка рассказала, что дом, в который переехала ее родственница, как выяснилось, раньше принадлежал так называемым выживальщикам. Представители этого движения запасаются продуктами и строят убежища, чтобы пережить гипотетическую глобальную катастрофу.

Девушка случайно обнаружила, что вход в специально оборудованный подвал находился за дверью, замаскированной под стенную панель. За ней оказалось загадочное помещение с высотой потолка около 1,6 метра, разделенное на два отсека.

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      Марина Совина
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