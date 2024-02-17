В джунглях Мьянмы внезапно нашли очень дорогой автомобиль

Sun: в джунглях Мьянмы внезапно обнаружили очень дорогой автомобиль

В джунглях Мьянмы случайно нашли очень редкий спортивный автомобиль Lamborghini Aventador. Машина стоит около 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 35 миллионов рублей), пишет британский таблоид The Sun.

«Ценный ультраредкий суперкар был найден поврежденным и заброшенным глубоко в тропическом лесу Азии. Его запущенное пыльное состояние озадачило автолюбителей», — указано в статье.

Авто было припарковано в лесу, у него были выбиты все стекла, а осколки находились внутри салона. При этом у местных жителей есть предположение, откуда в джунглях появился спорткар.

Согласно одной из версий, машина принадлежала богатой семье, заработавшей состояние незаконным оборотом наркотиков. Местные жители рассказали, что повстанческая группировка якобы ликвидировала синдикат в 2023 года и конфисковала имущество, в частности, дорогой автомобиль.

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