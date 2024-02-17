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00:35, 17 февраля 2024Россия

В Курской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена угроза ракетной опасности

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о запуске в регионе сирены ракетной опасности. Об этом он проинформировал в Telegram.

Он призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях, где нет окон. Тем, кто находится на улице, глава региона посоветовал зайти в ближайшее здание или подземный переход.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться дома.

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      Марина Совина
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