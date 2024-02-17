В России начнут продавать еще один китайский автомобиль

В России начнутся продажи кроссоверов нового китайского бренда Aito

На российском рынке в 2024 году начнут официально продавать новые китайские кроссоверы Aito M9, сообщил портал «Китайские автомобили».

Aito принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei. В Китае кроссовер продают с декабря 2023 года, его можно приобрести по цене от 469,8 тысячи юаней (5,96 миллиона рублей).

Длина Aito M9 составляет 5230 миллиметров. Кроссовер доступен в гибридной и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Заряда хватит на поезду до 175 километров. Во второй комплектации кроссовер имеет один электродвигатель на каждой оси с максимальной дальностью хода в 630 километров.

Автомобиль оснащен адаптивными светодиодными фарами, камерами кругового обзора, панорамной крышей. Кроме того, в нем есть сиденья с функцией массажа и вентиляцией.

Точные сроки появления модели на российском рынке и ее стоимость в настоящее время неизвестны.

Ранее эксперты «Авторевю» перечислили минусы китайских авто. Они обладают низкой защитой от электронного взлома, из-за чего их легко угнать. Кроме того, автомобили легко взломать и вручную, вскрыв отмычкой.