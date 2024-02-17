В США назвали отступление ВСУ из Авдеевки крупной победой России

Fox News: отступление ВСУ из Авдеевки стало крупной победой России

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки стало крупной победой России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам автора материала, это «поворотный момент» в украинском конфликте. «[Президент России Владимир] Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в войне на глазах у всего мира», — говорится в статье.

Отмечается, что отступление ВСУ из Авдеевки укрепит моральный дух россиян «в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов».

По данным телеканал, поражение украинских войск произошло на фоне растущего дефицита боеприпасов и сложностей в одобрении нового финансирования Киеву со стороны Конгресса Соединенных Штатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными исходя из необходимости сохранить жизни людей.