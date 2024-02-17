Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:45, 17 февраля 2024Интернет и СМИ

В США назвали отступление ВСУ из Авдеевки крупной победой России

Fox News: отступление ВСУ из Авдеевки стало крупной победой России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки стало крупной победой России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По словам автора материала, это «поворотный момент» в украинском конфликте. «[Президент России Владимир] Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в войне на глазах у всего мира», — говорится в статье.

Отмечается, что отступление ВСУ из Авдеевки укрепит моральный дух россиян «в преддверии двухлетней годовщины конфликта и предстоящих президентских выборов».

По данным телеканал, поражение украинских войск произошло на фоне растущего дефицита боеприпасов и сложностей в одобрении нового финансирования Киеву со стороны Конгресса Соединенных Штатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. По словам украинского лидера, эти действия являются логичными исходя из необходимости сохранить жизни людей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США перевели Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных активов России. Эти деньги потратят на Украину

      Над Брянской областью сбили беспилотник

      В Молдавии у границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника

      В США назвали отступление ВСУ из Авдеевки крупной победой России

      Участники конференции в Мюнхене выразили сомнения в шансы Украины на победу

      В Катаре заявили о сложностях на переговорах между Израилем и ХАМАС

      В Париже прошла акция памяти о детях Донбасса

      В Германии посоветовали готовиться к многолетнему конфликту с Россией

      Глава МИД Италии назвал опасным немедленное вступление Украины в НАТО

      У Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше