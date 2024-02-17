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23:03, 17 февраля 2024Мир

В США призвали Байдена перестать поддерживать нацистов на Украине

Экс-разведчик Риттер призвал Байдена перестать поддерживать нацистов на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер призвал американского лидера Джо Байдена перестать поддерживать нацистов на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

«Так вот куда вы хотите направить деньги американских налогоплательщиков, господин Байден? Проснись, Америка. Украину заполонили нацисты», — заявил он.

Риттер считает, что Соединенным Штатам следует их уничтожать, а не поддерживать. Он также выступил за прекращение финансирования Украины. «Просто скажите "нет" нацистам», — написал он.

Ранее Риттер рассказал, что российские военные нанесли Вооруженным силам Украины серьезный удар с помощью ракетных комплексов «Искандер», уничтожив сотни украинских бойцов. По его словам, Россия использует тактику нанесения ударов по резервам противника в тылу с целью предотвратить их сосредоточение на линии соприкосновения.

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      Марина Совина
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