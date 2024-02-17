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06:49, 17 февраля 2024Россия

В российском регионе подростки напали на инвалида и попали на видео

«112»: в Татарстане подростки напали на инвалида

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Татарстане несколько подростков напали на инвалида на улице. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «112».

Инцидент произошел днем 16 февраля. На кадрах видно, как один из подростков подбегает сзади к мужчине с тростью и толкает его в спину, после чего тот падает. Затем напавший бросает снег в лежащего на земле мужчину и уходит. Подняться пострадавшему помог прохожий.

Ранее в Магнитогорске задержали двух подростков, избивших 40-летнего мужчину и отобравших у него портсигар. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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      Марина Совина
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