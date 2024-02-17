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12:19, 17 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ попытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Кимаковский: ночью ВСУ пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Фото: РИА Новости

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 февраля пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами. Об этом он заявил ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку. По его словам, было сбито не менее четырех целей.

Ранее Кимановский сообщил, что ВСУ менее чем за сутки потеряли три сотни бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка. Часть украинской группировки под городом по-прежнему остается в огневом мешке, добавил он.

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      Алина Черненко
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