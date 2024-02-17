ВСУ попытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Кимаковский: ночью ВСУ пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 февраля пытались атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами. Об этом он заявил ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что система противовоздушной обороны (ПВО) отбила атаку. По его словам, было сбито не менее четырех целей.

Ранее Кимановский сообщил, что ВСУ менее чем за сутки потеряли три сотни бойцов при попытке вывести войска из-под Донецка. Часть украинской группировки под городом по-прежнему остается в огневом мешке, добавил он.