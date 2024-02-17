Бежавший в Россию украинский военный Камынин призвал сослуживцев покинуть ВСУ

Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал бывших сослуживцев покинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он заявил на допросе, видеозапись которого есть в распоряжении РИА Новости.

«Желаю бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — обратился артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожской линии фронта Андрей Камынин к бывшим сослуживцам.

По словам экс-солдата ВСУ, в рядах украинской армии нет мотивации, а также постоянно встречаются случаи дезертирства. События на Украине военный назвал уничтожением населения своим же собственным руководством.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ приняли решение об отступлении из Авдеевки из-за угрозы окружения. По словам политика, эти действия являются логичными исходя из необходимости сохранить жизни людей.

О выводе украинских войск из Авдеевки ранее сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города». Сейчас, по его словам, ВСУ закрепились на более выгодных рубежах.