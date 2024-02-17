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15:22, 17 февраля 2024Среда обитания

Жителей российского региона предупредили об аномальных холодах

Синоптик Вильфанд предупредил о холодах до минус 40 градусов в Сибири

Фото: Unsplash

В отдельных регионах Сибири ожидается понижение температуры до минус 40 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT.

Аномальное похолодание затронет Новосибирскую, Томскую, Омскую и Кемеровскую области, а также юг и центр Красноярского края. Синоптик назвал погоду в этих регионах опасной и добавил, что их жителей ожидает длительный период аномальных холодов.

Непростые погодные условия также ожидаются в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях. Там пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Жителям этих регионов стоит ждать шквалистого ветра, порывы которого местами могут составить до 18 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в России метеорологическая весна наступит в начале последней декады марта. Она подчеркнула, что точное время прихода теплой погоды неизвестно, однако заявила, что ранней весны россиянам ждать не стоит.

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      Мария Черкасова
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