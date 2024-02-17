Звезда «Слова пацана» рассказал о постоянном напряжении на съемках

Рузиль Минекаев о съемках «Слова пацана»: все время был в полном напряжении

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев рассказал о постоянном напряжении, которое испытывал во время кастинга и в первый съемочный день. 24-летний актер выступил на передаче «2Верник2», эфир которой доступен на портале smotrim.ru.

«Я все время был в напряжении полном, до самого первого съемочного дня, чтобы на всякий случай сильно не расстраиваться, если что-то пойдет не так, не мог поверить», — признался Минекаев. Он отметил, что роль Марата, брата героя Ивана Янковского Вовы Адидаса, стала первой ведущей ролью в его карьере.

Первый съемочный день не принес молодому артисту облегчения: «Было круто, но я не расслабился и тогда. Я стал думать, как сделать так, чтобы выложиться на 100 процентов».

Ранее в интервью Минекаев рассказал, что занимал у матери 110 тысяч рублей, чтобы переехать в Москву и обустроиться там. Он также поведал о сцене поцелуя с партнершей по съемочной площадке, актрисой Анной Пересильд, которая младше его на десять лет.