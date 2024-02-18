Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

Кокорин на 12-й секунде забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин отличился на 12-й секунде матча 26-го тура чемпионата страны против АЕЛа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как уточняется в Telegram-канале «Ариса», этот гол является самым быстрым в истории кипрского первенства. Спустя пять минут Кокорин оформил дубль.

На момент публикации новости в матче заканчивается первый тайм. «Арис» впереди со счетом 4:0.

В текущем сезоне Кокорин довел количество забитых мячей до восьми. Он проводит 23-й матч.

В январе 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября 2023 года стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.