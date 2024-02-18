Полковник высказался о возможности решения украинского конфликта за три месяца

Полковник Матвийчук допустил решение украинского конфликта за три месяца

Украинский конфликт может разрешиться в течение трех месяцев без помощи Запада, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, который оценил положение дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ) без поддержки союзников.

Да, действительно, оборона украинской армии сыпется. Нехватка боеприпасов и самое главное нехватка мотивированных и стойких резервов, которые могли бы заменить тех, которые уничтожены, которые сдаются в плен Анатолий Матвийчук военный эксперт

«Очень многие, которые сегодня сдаются в плен, открыто заявляют, что они не видят перспектив дальнейшей борьбы. Мы слышим заявления и [канцлера Германии Олафа] Шольца, и [главы Евросовета Шарля] Мишеля, и Борреля, это все звенья одной цепи. Они оценивают положение ВСУ как катастрофическое, которое может разрешиться в ближайшие несколько месяцев. Они пытаются его стабилизировать, но даже если гипотетически придут деньги или боеприпасы, необходимо иметь хорошо обученный личный состав. Я полагаю, тут они немножко лукавят», — сказал он.

18 февраля Жозеп Боррель во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал наращивать поставки помощи Киеву. По его мнению, ситуация на поле боя будет решена в течение трех месяцев. «Мы не можем больше говорить, "давайте подождем европейских выборов", или "мы хотим знать больше подробностей". Мы должны стать быстрее, решительнее, мы живем в военной ситуации», — сказал он.

