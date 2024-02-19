Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:47, 19 февраля 2024Ценности

45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике

Фото: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Dolls разместила серию снимков с отдыха, на одном из которых продемонстрировала подтянутую фигуру в черном купальнике. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера-бандо и трусов с высокой посадкой.

Помимо этого, знаменитость распустила длинные темные волосы. «Мальдивские дневники», — подписала она фото.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Слишком красиво», «Великолепно, ты выглядишь счастливой», «Как же мне нравится», — высказались они.

Ранее в феврале Николь Шерзингер сменила имидж и разочаровала фанатов. На размещенном кадре было видно, что поп-исполнительница перекрасилась в блондинку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Угнавший Ми-8 на Украину российский летчик расстрелян в Испании. С ним обещали разобраться российские военные

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      Российская армия получила патроны из Польши

      Медведев похвалил 16-летнего сына Кадырова за один навык

      Россия забрала под управление Ульяновский станкостроительный завод

      45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике

      Россиянин получил 17 лет колонии за сексуальное насилие над 7-летними девочками

      Россияне пожаловались на терроризирующего музыкой и боями в подъезде соседа

      Россиянин пойдет под суд за изнасилование и расправу над одноклассницей дочери

      Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше