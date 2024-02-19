Адвокат раскрыл историю покаянных писем Ефремова

Добровинский заявил, что семья Захарова не получала писем от Ефремова

Адвокат Александр Добровинский раскрыл историю покаянных писем российского актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП. Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам Добровинского, семья Сергея Захарова не получала писем от артиста. «Маргарита Захарова сказала, что никаких писем они не получали, и единственные люди, которые обратились к семье, это друзья Михаила Ефремова. И обратились они через меня. Все остальное — чьи-то очередные выдумки. Я даже подозреваю, чьи», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что близкие друзья Михаила Ефремова помогают заручиться поддержкой потерпевшей стороны для освобождения артиста по условно-досрочному освобождению (УДО). Отмечалось, что на прошлой неделе они общались с членами семьи Сергея Захарова, чтобы получить их письменную поддержку для представления ее на суде по УДО. Также подчеркивалось, что Ефремов неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну Захарова.