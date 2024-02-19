Стало известно о влиянии Китая на Apple

Apple добавила в iPhone поддержку RCS-сообщений по настоянию Китая

Китай мог вынудить компанию Apple добавить в свою экосистему поддержку RCS-сообщений. Об этом в своем блоге Daring Fireball заявил IT-блогер Джон Грубер.

По информации инсайдера, Apple стала жертвой государственного регулирования, но не со стороны Евросоюза (ЕС), а Китая. Джон Грубер объяснил, что компания согласилась внедрить поддержку RCS (Rich Communication Services) в iPhone и другие гаджеты по настоянию властей страны. RCS — новый стандарт обмена сообщениями, который ввели на смену СМС.

По словам Грубера, в регионе скоро примут закон, согласно которому все продаваемые 5G-смартфоны должны иметь поддержку RCS. Специалист отметил, что ему стало известно о сильном влиянии Китая на Apple от источников и что якобы формат RCS собрались вводить только после давления властей на компанию: «Все мои "пташки" говорили мне одно и то же: поддержка RCS в iOS связана только с Китаем».

Журналисты издания 9to5Mac напомнили, что в Apple анонсировали RCS в ноябре 2023 года, заметив, что таким образом исполняется Закон о цифровых рынках (DMA) в Европе. Однако авторы отметили, что в DMA конкретно не упоминается RCS.

В конце января стало известно, что в iOS 18 появится поддержка RCS-сообщений и «более умная» Siri. Также в ОС добавят поддержку фото и видео в более высоком разрешении, аудиосообщения, индикаторы набора текста и прочие новые функции.