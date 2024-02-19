Московский бизнес перестал арендовать офисы

РБК: московские офисы стали чаще покупать, чем арендовать

Московский бизнес стал чаще отказываться от аренды офисных помещений в пользу их покупки. Причины усиления такой тенденции выяснило РБК.

По данным NF Group на 2024 год, около 62 процентов строящихся офисов в столице идут на продажу. 32 процента коммерческих площадей распроданы еще до ввода бизнес-центров в эксплуатацию. В аренду будут сданы шесть процентов помещений. К 2027 году продажи взлетят до 82 процентов, подсчитали аналитики. Рост интереса к покупке офисных помещений уже подтвердил 2023 год, отмечают в компании IBC Real Estate. Тогда самой крупной сделкой в сегменте стало приобретение правительством Москвы небоскреба Time в строящемся бизнес-центре iCity.

Как пояснил изданию руководитель отдела услуг собственникам Core.XP Кирилл Бабиченко, российские компании, в отличие от зарубежных, всегда отдавали предпочтение владению объектами. Теперь же на фоне санкций международные фирмы стали менее активны на офисном рынке. В NF Group полагают, что покупка офисов позволит владельцам бизнеса застраховать себя от колебаний курсов валют и котировок. В случае если доход начнет падать, помещение можно будет сдать внаем либо продать.

Кроме того, такие вложения говорят о долгосрочном планировании столичного бизнеса, считают в Stone. В MR Group тренд на покупку офисов объясняют экономической целесообразностью: застройщикам стало невыгодно возводить такие объекты из-за роста ставок по кредитам. Также среди причин роста продаж коммерции эксперты называют дефицит иных инструментов инвестирования.

Недвижимость для бизнеса может послужить эффективным механизмом не только сохранения капитала, но и его приумножения. Привлекательность компании в глазах клиентов, инвесторов и кредиторов заметно повысится, если предприятие владеет недвижимостью. Банки, оценив имущество фирмы, охотнее предоставят кредит на ее развитие.

За этот год объем ввода новых офисов, по подсчетам Core.XP, может вырасти втрое — до 868 тысяч квадратных метров. 69 процентов из них уже забронированы или реализованы, выбор готовых площадей довольно ограничен. Помимо компаний, выступающих в качестве конечных покупателей, коммерцию приобретают инвесторы. Их соотношение в отдельных проектах составляет 40 на 60. В данный момент в Москве на этапе строительства находятся 35 офисных проектов по средней цене 361 тысяча рублей за «квадрат». Как правило, фирмы заинтересованы в помещениях площадью одна-три тысячи квадратных метров. Большая часть таких объектов расположена сейчас в района от Третьего транспортного кольца до МКАД.

В апреле прошлого года сообщалось о рекордном числе сделок с офисной недвижимостью. За первый квартал 2023 года было куплено и арендовано 446 тысяч квадратных метров этого вида объектов — таких показателей специалисты не фиксировали последние 15 лет.