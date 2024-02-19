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06:20, 19 февраля 2024Мир

В Китае оценили значимость освобождения Авдеевки

GT: взятие Авдеевки стало самым значительным изменением на СВО с мая 2023 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavlo Pakhomenko / Global Look Press

Освобождение Авдеевки российскими военными стало наиболее значительным изменением в ходе специальной военной операции (СВО) с мая 2023 года. Об этом заявил обозреватель газеты Global Times (GT) Ху Сицзинь.

По его словам, в зоне СВО произошло важное событие — главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в субботу, 17 февраля, объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки.

«Это самое значительное изменение на украинском поле боя с мая прошлого года», — указал журналист.

Ранее министерство обороны России объявило о полном взятии Авдеевки.

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      Марина Совина
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