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05:50, 19 февраля 2024Мир

Зеленский отменил выступление на конференции по Украине

Зеленский отменил выступление на конференции в Токио по восстановлению Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Видеопослание президента Украины Владимира Зеленского, которое планировали показать на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, отменили. Об этом передает ТАСС о

Модераторы мероприятия отметили, что выступление отменилось по причинам, связанным с Киевом.

«Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», — объяснили представители конференции.

При этом представители конференции не уточнили, почему украинская сторона приняла такое решение.

Ранее сообщалось, что Япония хочет передать Украине более ста миллионов долларов на восстановление. До этого на Украине сообщили, что правительство страны рассчитывает на финансовую поддержку Японии в случае задержки такой помощи со стороны США.

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      Марина Совина
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