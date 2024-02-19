Зеленский отменил выступление на конференции по Украине

Зеленский отменил выступление на конференции в Токио по восстановлению Украины

Видеопослание президента Украины Владимира Зеленского, которое планировали показать на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, отменили. Об этом передает ТАСС о

Модераторы мероприятия отметили, что выступление отменилось по причинам, связанным с Киевом.

«Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», — объяснили представители конференции.

При этом представители конференции не уточнили, почему украинская сторона приняла такое решение.

Ранее сообщалось, что Япония хочет передать Украине более ста миллионов долларов на восстановление. До этого на Украине сообщили, что правительство страны рассчитывает на финансовую поддержку Японии в случае задержки такой помощи со стороны США.