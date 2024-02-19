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20:32, 19 февраля 2024Среда обитания

Домохозяйкам посоветовали срочно положить мел в холодильник

Мел оказался эффективным средством от неприятного запаха в холодильнике

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com

Устранить неприятные запахи в холодильнике поможет мел. Срочно положить его на полки внутри устройства посоветовали домохозяйкам эксперты издания «БелНовости».

Однако перед тем, как это сделать, нужно разморозить холодильник и помыть полки и стенки техники при помощи уксусного раствора. «Как только прибор снова будет включен, не будет лишним положить несколько кусочков мела на полки», — рассказали специалисты. Это средство эффективно поглощает неприятный запах и делает воздух внутри устройства свежим и чистым.

«Можно также применять мел для профилактики, чтобы предупредить появление проблемы. Кроме этого, можно для этого использовать и некоторые продукты, которые также хорошо справляются с такой задачей. К примеру, соль и соду, хлеб или репчатый лук», — заключили эксперты.

Ранее дизайнер призвала срочно переставить сушилку для посуды, если она стоит рядом с кухонной раковиной. По словам эксперта посуда высыхает быстро, но не все ее сразу убирают. В результате скопившиеся тарелки и утварь создают ощущение беспорядка.

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      Нина Ташевская
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