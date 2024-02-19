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21:34, 19 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о планах Киева сменить премьера

«Страна.ua»: офис Зеленского готовит Ермака на пост премьера Украины
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины задумались о смене премьер-министра страны. Как сообщает издание «Страна.ua», на пост готовят руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как стало известно изданию, в Киеве обеспокоены вопросом легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда истекает пятилетний срок его полномочий. Уточняется, что украинский лидер якобы планирует назначить на должность «максимально надежного человека и ключевого члена своей команды».

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров предрек Зеленскому потерю легитимности после 21 мая.

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