Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:02, 19 февраля 2024Наука и техника

Eutelsat урежет группировку OneWeb второго поколения

Оператор Eutelsat решил урезать группировку OneWeb второго поколения

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Оператор Eutelsat решил сократить планы развертывания группировки спутников OneWeb второго поколения. Об этом сообщает SpaceNews.

По решению оператора бюджет группировки OneWeb второго поколения будет урезан примерно на треть. Компенсировать урезание группировки предлагается за счет использования геостационарных космических аппаратов Eutelsat.

Вместо масштабной программы обновления спутников компания решила сосредоточиться на непрерывном обслуживании клиентов, с которыми заключены долгосрочные контракты.

Материалы по теме:
Дело техники Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Дело техникиЕвропа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
19 июня 2018
Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Сверху виднееИлон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
30 октября 2020

Ранее издание сообщило, что системе широкополосного спутникового интернета OneWeb до второй половины 2024-го не удастся обеспечить глобальное покрытие Земли, несмотря на то, что развертывание соответствующей спутниковой группировки было завершено почти год назад.

В ноябре прошлого года SpaceNews отмечало, что Великобритания захотела убедить Европейский союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на ограничение банками ОАЭ расчетов с Россией

      Рассел Кроу сломал ноги и узнал об этом через десять лет

      Боец ВСУ раскрыл причины потери Авдеевки

      Рогов рассказал о готовящейся кровавой провокации Киева

      Стали известны цели приезда Медведева в Чечню

      В России ответили на заявление премьера Армении Пашиняна об Украине

      В Молдавии запретили заботиться о советских воинских захоронениях

      Неизвестные выстрелили в собиравшую кукурузу россиянку

      Россиянкам назвали самые популярные туфли

      Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше