OneWeb не удалось обеспечить глобальное покрытие Земли

SpaceNews: OneWeb до июня не удастся обеспечить глобальное покрытие Земли

Системе широкополосного спутникового интернета OneWeb до второй половины 2024-го не удастся обеспечить глобальное покрытие Земли, несмотря на то, что развертывание соответствующей спутниковой группировки было полностью завершено почти год назад. Об этом пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что выручка компании Eutelsat — владельца OneWeb — упадет на семь процентов, поскольку задержки с получением разрешений на размещение наземных станций в Индии, Таиланде, Турции и других странах не позволяют группировке обеспечить глобальное покрытие Земли.

В Eutelsat надеются обеспечить глобальное покрытие во второй половине 2024 года. Так, к концу июня будет развернуто только 90 процентов наземной сети. Сейчас смонтировано только 30 наземных шлюзов, тогда как необходима установка 40. Услугу по охвату всей планеты интернетом компания планировала запустить в начале 2024-го.

В ноябре прошлого года издание отмечало, что Великобритания захотела убедить Европейский союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.