Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:47, 2 февраля 2024Наука и техника

OneWeb не удалось обеспечить глобальное покрытие Земли

SpaceNews: OneWeb до июня не удастся обеспечить глобальное покрытие Земли

Фото: Roscosmos / Reuters

Системе широкополосного спутникового интернета OneWeb до второй половины 2024-го не удастся обеспечить глобальное покрытие Земли, несмотря на то, что развертывание соответствующей спутниковой группировки было полностью завершено почти год назад. Об этом пишет SpaceNews.

Издание отмечает, что выручка компании Eutelsat — владельца OneWeb — упадет на семь процентов, поскольку задержки с получением разрешений на размещение наземных станций в Индии, Таиланде, Турции и других странах не позволяют группировке обеспечить глобальное покрытие Земли.

Материалы по теме:
Сверху виднее Илон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
Сверху виднееИлон Маск запустил спутниковый интернет. Почему ему не дадут работать в России?
30 октября 2020
Дело техники Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Дело техникиЕвропа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
19 июня 2018

В Eutelsat надеются обеспечить глобальное покрытие во второй половине 2024 года. Так, к концу июня будет развернуто только 90 процентов наземной сети. Сейчас смонтировано только 30 наземных шлюзов, тогда как необходима установка 40. Услугу по охвату всей планеты интернетом компания планировала запустить в начале 2024-го.

В ноябре прошлого года издание отмечало, что Великобритания захотела убедить Европейский союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Есть негативный осадок». На Украине признали тактические ошибки при наступлении в 2023 году

      Самый популярный музыкальный фестиваль России впервые пройдет в пяти городах

      Верка Сердючка обвинила российские власти в запрете на въезд в ОАЭ

      На популярный у туристов российский регион обрушится сильный шторм

      Франция создаст демонстратор боевой беспилотной подлодки

      Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны

      Орбан пожаловался на бессонную ночь из-за шума тракторов

      Траволатор в аэропорту «зажевал» ногу пилота самолета и попал на видео

      В центре Москвы сумку с оружием нашли в пятизвездочной гостинице

      В российском городе остановилось время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше