Глава МИД Литвы объяснил свой грустный вид в Мюнхене
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис объяснил свой грустный вид на Мюнхенской конференции плохими делами для Украины. Об этом он написал в Х.
«Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну, кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо», — сказано в публикации.
Министр иностранных дел подчеркнул, что украинским войскам не хватает боеприпасов, им приходится отступать. По его словам, Европа сталкивается с вызовами, которые могут проверить на прочность пятую статью НАТО о коллективной обороне. Ландсбергис также призвал европейские страны действовать сейчас.
Ранее глава МИД Литвы заявил о возможном внезапном нападении России на НАТО. Он призвал к дальнейшей поставке военной помощи Украине, отметив необходимость передать крылатые ракеты большой дальности TAURUS.