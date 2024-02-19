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15:47, 19 февраля 2024Бывший СССР

Глава МИД Литвы объяснил свой грустный вид в Мюнхене

Глава МИД Литвы Ландсбергис объяснил свой грустный вид плохими делами для Киева
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис объяснил свой грустный вид на Мюнхенской конференции плохими делами для Украины. Об этом он написал в Х.

«Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну, кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо», — сказано в публикации.

Министр иностранных дел подчеркнул, что украинским войскам не хватает боеприпасов, им приходится отступать. По его словам, Европа сталкивается с вызовами, которые могут проверить на прочность пятую статью НАТО о коллективной обороне. Ландсбергис также призвал европейские страны действовать сейчас.

Ранее глава МИД Литвы заявил о возможном внезапном нападении России на НАТО. Он призвал к дальнейшей поставке военной помощи Украине, отметив необходимость передать крылатые ракеты большой дальности TAURUS.

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      Кристина Есикова
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