Глава МИД Литвы объяснил свой грустный вид в Мюнхене

Глава МИД Литвы Ландсбергис объяснил свой грустный вид плохими делами для Киева

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис объяснил свой грустный вид на Мюнхенской конференции плохими делами для Украины. Об этом он написал в Х.

«Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну, кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо», — сказано в публикации.

Министр иностранных дел подчеркнул, что украинским войскам не хватает боеприпасов, им приходится отступать. По его словам, Европа сталкивается с вызовами, которые могут проверить на прочность пятую статью НАТО о коллективной обороне. Ландсбергис также призвал европейские страны действовать сейчас.

Ранее глава МИД Литвы заявил о возможном внезапном нападении России на НАТО. Он призвал к дальнейшей поставке военной помощи Украине, отметив необходимость передать крылатые ракеты большой дальности TAURUS.