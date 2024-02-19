Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:45, 19 февраля 2024Культура

Видео с курящей Бритни Спирс обеспокоило фанатов

Видео с курящей певицей Бритни Спирс обеспокоило поклонников артистки

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Видео с курящей поп-певицей Бритни Спирс обеспокоило поклонников артистки. На это обратила внимание газета The Sun.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсети исполнительницы, она курила сигарету в помещении, а также исполняла странный танец — Спирс трясла растрепанными волосами и вращала руками. Позже видео было удалено из ее аккаунта.

В комментариях к ролику фанаты выразили обеспокоенность здоровьем артистки. «Я волнуюсь за нашу девочку», — написал один из них. «Боже мой», — добавил второй поклонник. «Бритни нездорова. Очень грустно это видеть», — написал еще один пользователь сети.

Ранее Бритни Спирс призналась, что целовалась с нынешним мужем певицы Дженнифер Лопес, актером Беном Аффлеком.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В клубе КХЛ произошел раскол между тренером и игроком

      Россиянам назвали лучшие наряды с самым модным цветом 2024 года

      Россиянка спасла пролежавшую сутки на снегу искалеченную собаку

      На Украине рассказали о сроках подписания соглашения с США по безопасности

      Россиян предупредили о сложностях при получении виз в одну страну Европы

      Медведев назвал число принятых на службу в ВС России с начала 2024 года

      Звезда «Игры престолов» раскрыла серьезное последствие съемок в сериале

      Видео с курящей Бритни Спирс обеспокоило фанатов

      Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше