Видео с курящей Бритни Спирс обеспокоило фанатов

Видео с курящей певицей Бритни Спирс обеспокоило поклонников артистки

Видео с курящей поп-певицей Бритни Спирс обеспокоило поклонников артистки. На это обратила внимание газета The Sun.

На кадрах, которые были опубликованы в соцсети исполнительницы, она курила сигарету в помещении, а также исполняла странный танец — Спирс трясла растрепанными волосами и вращала руками. Позже видео было удалено из ее аккаунта.

В комментариях к ролику фанаты выразили обеспокоенность здоровьем артистки. «Я волнуюсь за нашу девочку», — написал один из них. «Боже мой», — добавил второй поклонник. «Бритни нездорова. Очень грустно это видеть», — написал еще один пользователь сети.

Ранее Бритни Спирс призналась, что целовалась с нынешним мужем певицы Дженнифер Лопес, актером Беном Аффлеком.